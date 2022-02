Inter Under19, Chivu: “Bravi a leggere i momenti difficili del derby”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro il Milan per 2 a 1

«Un derby è sempre vissuto diversamente dalle altre partite. L'importanza del match l'abbiamo sentita e nel primo tempo sono mancati coraggio e personalità, siamo stati poco propositivi. Nel secondo siamo riusciti a fare meglio e a fare il gol della vittoria. Ci sono partite in cui bisogna soffrire e siamo stati bravi a leggere questi momenti. Non è mai facile giocare ogni tre giorni, il Milan era in salute e vinceva da 4 turni».

«Noi continuiamo a lottare e lo faremo anche in Youth League. Abbiamo un gruppo giovane, sono contento perchè per tutti è un'esperienza utile per il futuro. Bisogna imparare meglio a gestire la pressione e far venire fuori la personalità che abbiamo. La classifica è corta, ci sono tante squadre a lottare oltre alla Roma prima. Nella seconda frazione abbiamo cambiato, ci siamo adattati e siamo riusciti a trovare una vittoria importante», ha sottolineato il tecnico.