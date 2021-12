Pruzzo: “Icardi alla Juve? Può essere soluzione ottimale ma resta da vedere…”

Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito del possibile trasferimento in bianconero dell'argentino

Roberto Pruzzo, ex attaccante, nel corso del suo intervento per TMW ha parlato dell'eventuale approdo alla Juventus di Mauro Icardi: "E' un giocatore forte, da recuperare perché credo che sia un po' di tempo che non gioca con continuità. Potrebbe essere la soluzione giusta per tutti e due. Icardi, ripeto, ha bisogno di giocare, la Juve ha la necessità di avere un giocatore come lui. Restano da vedere i tempi di recupero e la sua condizione ma può essere la soluzione ottimale. Per la Juve rappresenterebbe l'opportunità per trovare un'alternativa in attacco viste le difficoltà in questo settore".