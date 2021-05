Ranocchia: “Negli ultimi due anni tutti si allenano bene. Esultanza Brozo? Un trio…”

Il giocatore nerazzurro ha sottolineato come la squadra punti alla vittoria delle ultime due partite onorando il campionato fino in fondo.

"Ci tengo molto quando gioco a far bene, a dare il mio contributo alla squadra, sono contento. Siamo contenti della vittoria, stiamo continuando un percorso importante. Mancano due partite per continuare a onorare questo campionato e per goderci la vittoria di questo campionato. Negli ultimi due anni tutti si allenano bene, tutti si allenano per giocare e per farsi trovare pronti. E' il risultato degli allenamenti. Su El Shaarawy? Mi sono buttato e ho cercato di prenderla, sono stato bravo. Veramente clamoroso (ride ndr). Esultanza di Brozo? Sono tre scienziati famosissimi per quello che fanno, sono fantastici. Un bel trio", ha scherzato ai microfoni di Inter Tv Andrea Ranocchia.