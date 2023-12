Sabatini: “L’Inter sta facendo un campionato a parte. Non vince, stravince”

Walter Sabatini, ex responsabile dell'area tecnica del gruppo Suning, ai microfoni di TV Play ha fatto il punto sul campionato di Serie A: "La Juventus è una squadra pragmatica che sa quello che vuole e la maggioranza delle volte lo ottiene. Ha una bella struttura da un punto di vista difensivo, specialmente come atteggiamento nel non voler subire gol. Poi ha giocatori di qualità e il gol in qualche modo riesce sempre a trovarlo, è sicuramente l'antagonista principale dell'Inter".