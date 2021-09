Scarpini: “Sangalli? Prima o poi il debutto. Vi racconto un aneddoto: anni fa vinse…”

Il giovane nerazzurro è in panchina. Secondo il direttore di Inter TV potrebbe prima o poi debuttare

Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, ha raccontato un curioso aneddoto relativo al giovane Mattia Sangalli (in panchina): "Nel temporary store dell'Inter, anni fa, venne organizzato un challenge tra giovani tifosi che dovevano fare la telecronaca. Età compresa tra i 7 e i 10 anni. Il vincitore in quella circostanza, che mi affiancò poi in una telecronaca, è stato proprio Mattia Sangalli. Ha fatto un percorso nell'Inter che è iniziato nei Pulcini. Oggi per la seconda volta sarà in panchina, prima o poi ci sarà il debutto. E quando finirà di giocare a calcio gli lascerò il microfono, era stato molto bravo".