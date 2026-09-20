Al Franchi finisce in parità la gara dell'ora di pranzo tra Fiorentina e Napoli
VIDEO / "Sempre pazza Inter": Cambiasso esulta così dopo il 3-2 al Napoli... con due ex nerazzurri
La domenica della serie A si apre con il pari dell'ora di pranzo tra Fiorentina e Napoli. Finisce infatti 1-1 al Franchi, con la squadra di Vanoli che ha un ottimo avvio, colpendo la traversa due volte in due minuti, con Atta e Fagioli.
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