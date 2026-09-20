Al Franchi finisce in parità la gara dell'ora di pranzo tra Fiorentina e Napoli

Gianni Pampinella
Cambiasso

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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27
Getty Images

La domenica della serie A si apre con il pari dell'ora di pranzo tra Fiorentina e Napoli. Finisce infatti 1-1 al Franchi, con la squadra di Vanoli che ha un ottimo avvio, colpendo la traversa due volte in due minuti, con Atta e Fagioli.

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