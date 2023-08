Serena: “Inter, centrocampo con i controfiocchi. Frattesi? Il problema semmai…”

Lunga intervista concessa da Aldo Serena ai microfoni del Corriere dello Sport. La riflessione dell'ex bomber riguarda il calcio italiano e i margini per tornare a competere contro chi ha risorse maggiori: «Chi è arrivato fino in fondo ci è riuscito applicando principi di gestione sensati. L’Inter aveva costruito la sua base tecnica nel corso delle stagioni, la Fiorentina ha badato al sodo e all’equilibrio, la Roma ha seguito la stessa strada con criteri diversi. In più Mourinho ci ha messo la sua straripante sensibilità comunicativa. Ha trascinato il pubblico e quando l’Olimpico è pieno ha una forza propulsiva che ribalta i valori. Anche il Napoli ha dimostrato come le idee e lo scouting siano in grado di scavalcare il gap di risorse».