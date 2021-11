Serena: “Inter, Dzeko non vive solo per il gol. Due parole per descriverlo”

Le parole dell'ex attaccante sul bosniaco e non solo a poche ore dal derby di Milano

Aldo Serena, doppio ex del derby di Milano in programma questa sera, ha parlato di nerazzurri e rossoneri in una intervista concessa a TuttoSport. Queste le sue considerazioni: "L'Inter è cambiata e doveva cambiare perdendo Conte, ma soprattutto Lukaku e Hakimi. Prima era compatta dietro e ripartiva con la velocità di quei due, ora deve accompagnare l'azione, sbilanciarsi di più, ma in questo modo può sfruttare a dovere la qualità tecnica di un regista offensivo come Dzeko. Il bosniaco detta i tempi, è altruista, non vive solo per il gol. Dzeko aiuta i compagni a segnare, ma l'Inter ha aiutato Dzeko a ritrovare la rete con continuità".