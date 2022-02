SM – Inter, voto 7 al mercato: la scommessa Gosens e l’amuleto Caicedo per Inzaghi

Chiuso il mercato è tempi di bilancio, Sportmediaset ha commentato le operazioni fatte dall'Inter in questo gennaio

INTER 7 – Se Gosens fosse pronto per giocare immediatamente, varrebbe almeno un voto in più. Prenderlo ora è una scommessa con ottime possibilità di essere vinta, ma pur sempre una scommessa. Con l’arrivo di Caicedo (da rimettere in forma dopo un periodo di scarso impiego), Simone Inzaghi ha anche un amuleto in più che non fa mai male, un jolly da giocare negli ultimi minuti. Interessanti le basi gettate per arrivare a giocatori come Scamacca e Frattesi nella prossima sessione estiva.