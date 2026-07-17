Il suo sogno per il Como? Suwarso, presidente del club lariano, risponde cosÃ¬
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Nel corso di un'ampia intervista a La Stampa, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha risposto anche alla domanda sullo stadio.
Tornando allâ€™Europa. Uno degli scogli Ã¨ lo stadio. Come vanno i lavori?
«Siamo tranquilli e non ci saranno problemi. Non capisco perchÃ© alcuni si ostinino a dire il contrarioÂ».
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Un giorno comprerete il Sinigaglia?
«Assolutamente noÂ».
La scorsa stagione si Ã¨ parlato molto di Milan-Como in Australia, lâ€™idea poi Ã¨ naufragata.
«Ãˆ stato un progetto della Lega. Se ce lo chiederanno, noi diremo unâ€™altra volta di sÃ¬. La Nba, la Nfl, la Mlb giocano partite in tutto il mondoÂ».
Il suo sogno per il Como?
«Diventare una societÃ che sia redditizia a prescindere dai risultati sportivi. Nella storia ci sono state tante squadre che per vincere dei trofei sono poi finite in bancarottaÂ».
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