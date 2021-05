Ag Bastoni: “Non è facile vincere, ora tutti vogliono rimanere all’Inter”

L'agente del difensore dell'Inter Bastoni, Tullio Tinti, ha parlato dello scudetto vinto dai nerazzurri e degli scenari futuri per il club

L'agente del difensore dell'Inter Bastoni, Tullio Tinti, ha parlato a Tmw dello scudetto vinto dai nerazzurri e degli scenari futuri per il club di proprietà di Suning:

"Tutti i giocatori vogliono rimanere all'Inter. D'altronde vincere non è così semplice. Migliorare la squadra? Se mi offrissero un contratto da direttore sportivo con adeguato stipendio, lo direi. A parte gli scherzi, migliorare una squadra che vince lo Scudetto non è così semplice. Il mercato di oggi è complicato, senza soldi, nessuno li ha ma al contempo nessuno vuole cedere i giocatori bravi, a meno di offerte talmente importanti che non vedo all’orizzonte. Credo che bisognerà scavallare questo mercato, nel frattempo usare fantasie e conoscenze, magari pescando un giocatore che ha fatto poco bene e rivalutarlo".