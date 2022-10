Torino-Milan, clamoroso errore di Abisso. Juric: “Pezzo di m…. vergognati”. Espulso

Il direttore di gara Abisso non ha visto la spinta convalidando il gol e il Var non lo ha richiamato. E ha poi espulso il tecnico del Torino

Episodio molto contestato dal Torino durante la gara di questa sera con il Milan. Sul 2-0 Messias ha accorciato le distanze, ma per fare gol ha spinto in maniera abbastanza clamorosa il difensore granata Buongiorno. Il direttore di gara Abisso non ha visto la spinta convalidato il gol e il Var non lo ha richiamato.