Inter, Vieri: “Momento da dentro o fuori, gioca chi sta meglio: Dzeko e Calha”

Christian Vieri, durante la diretta della Bobo TV, ha parlato dell'Inter, della gara con l'Udinese e in generale del momento nerazzurro. «La squadra di Inzaghi ha avuto alti e bassi. Mi aspetto sempre di vederla giocare bene, per me è una super squadra e si vede anche dalla panchina. Brozovic non riesce ad entrare perché stanno facendo benissimo Calha, Miki e Barella. Lukaku non sta giocando perché Lautaro e Dzeko stanno bene. Credo che per Romelu non sia una questione di testa. All'Inter gli vogliono bene tutti, può solo prendere cose positive, deve trovare la condizione e sta facendo fatica su quello», ha spiegato.