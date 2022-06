Zanetti: “Vogliamo insegnare ai giovani i valori dello sport, devono divertirsi”

"Per me è un grandissimo piacere essere qui,con una bella temperatura. Ai ragazzi ed ai bambini della nostra scuola calcio vogliamo trasmettere la nostra metodologia di lavoro e la nostra filosofia, confidando soprattutto che si possano divertire. Fare questo a Torregrotta è molto importante. Il nostro obiettivoè spiegare loro i veri valori dello sport, perché devono sapere stare in gruppo e divertirsi, cerchiamo di lavorare su questo in particolare. Siamo in giro per tutta Italia, si è presentata questa opportunità grazie a Leo e quando ne abbiamo iniziato a parlare abbiamo capito che c'era la stessa condivisione dei valori".