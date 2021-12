Zenga: “Inter da scudetto? Ecco quando si deciderà il cammino dei nerazzurri”

Le considerazioni dell'ex portiere nerazzurro in collegamento con Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Inzaghi all'Olimpico

Walter Zenga, ospite di Sky, ha parlato del cammino che attende l'Inter con Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni: "Antonio Conte ha ricostruito l'Inter e questo è stato un suo merito. L'anno scorso ha vinto il campionato dopo essere stato eliminato in Europa e da lì ha costruito lo scudetto. Dobbiamo vedere adesso cosa accadrà in Europa per tutte, perché un eventuale prosieguo avrà un peso per tutte. Lo scudetto dell'Inter si deciderà comunque alla ripresa del campionato perché i nerazzurri affronteranno Lazio, Juventus, Atalanta, Venezia, Milan e Napoli. Da lì si stabilirà cosa potranno fare i nerazzurri".