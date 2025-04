Bologna, Nicolini: “Italiano dispiaciuto per l’espulsione. Ho detto al quarto uomo…”

Daniel Nicolini, vice dell’espulso Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Bologna-Inter. Qui le sue considerazioni sul risultato finale: “Ci abbiamo creduto fino alla fine, Orsolini è un campione e solo lui poteva fare questo gol qua. Facciamo un gioco molto propositivo, ci sta cambiare esterni d’attacco a gara in corso. Abbiamo esterni di alto livello e ci stanno dando una mano.

Tutti hanno caratteristiche diverse, a partita in corso possono risolvere con una giocata. È una fortuna per noi. L’espulsione di Italiano? Cose di campo, ne ho parlato col quarto uomo, ci poteva stare una ammonizione soltanto. Il mister è dispiaciuto perché è la prima espulsione in carriera”.