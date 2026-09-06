Curtis Jones ha già colpito nel cuore i tifosi dell'Inter. Non solo per le sue qualità calcistiche, che ieri hanno trovato il giusto tributo a San Siro, ma anche per le parole scelte per battezzare il suo debutto casalingo: «Sai qual è la verità? È che mi sento già a casa con questi ragazzi. Fin dal primo giorno sono stati incredibili con me e questo mi permette semplicemente di essere me stesso». Anche la compagna di Jones ha celebrato l'esordio casalingo del calciatore e ha condiviso un brevissimo video, immediatamente successivo all'esultanza di Lautaro dopo il gol del 3:2, che cattura un momento molto speciale: CONTINUA A LEGGERE.