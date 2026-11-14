Di certo l'ambizione a Gerry Cardinale non manca. Quanto consapevole sia, eventualmente lo si scoprirà nel tempo. Perché almeno a parole il proprietario del Milan non sembra avere intenzione di mollare. Lo racconta alla Gazzetta dello Sport, spiegando cosa lo ha portato a lanciare una nuova holding a Milano:

La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo».

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Questo progetto conferma che il suo impegno sul Milan è a lungo termine.

«Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo».

Un discorso a parte lo merita il legame con Milano: RedBird e la città ora sono ancora più legati.

«Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione “Berlusconi 2.0” e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere».

Si spieghi meglio.

«Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America».

La sua “ricetta” potrebbe essere valida anche per la Serie A?

«Certo, anche per la Serie A. Secondo me non sarebbe stato un buon affare vendere il 30% dei propri diritti commerciali internazionali quando è arrivata l’offerta di JP Morgan. Non è così che la Serie A può tornare al vertice in Europa. Bisogna farlo attraverso la pianificazione aziendale e creando tutte le opportunità per creare nuovi ricavi. Come faremo noi con Milan Sports & Entertainment. Saremo i primi a realizzare (assieme all’Inter, ndr) uno stadio dal 2011 e questo è un risultato enorme. Ho cominciato a lavorarci da quando ho comprato il Milan e finalmente è arrivato... il momento giusto».