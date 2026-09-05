Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Fabregas è stato premiato come miglior allenatore dell'anno:

"II Como è lì grazie a Fabregas, è intelligente. E' stato premiato come miglior tecnico perché ha fatto l'impresa più difficile. E' più facile vincere lo Scudetto con l'Inter che arrivare quarto col Como. L'impresa più alta è quella di Fabregas. C'è una valutazione mediatica anche: Chivu è schivo, non lascia la traccia che lascia Fabregas".

Fiorentina, Grosso rischia col Torino?

"Non può essere delicata, Paratici credo sappia cosa ha fatto, che serve dare tempo a un tecnico nuovo. E' chiaro che serve vedere qualcosa crescere, ma mettere insieme 11 giocatori nuovi subito non è semplice, servono tre mesi di tempo, è una squadra di giovani. Grosso si è incartato in queste prime due partite, ma la società lo ha messo nelle condizioni di fare così, con Kean venduto e senza esterni. Se non gli dai esterni e intasi il centrocampo..ora è un cantiere aperto. Misuriamo la società ora, non l'allenatore. Sicuramente pagherà il salto Grosso, ma ora va protetto dalla società".

Carnevali ha parlato di Juve competitiva: che ne pensa?

"Gli obiettivi devono esser due: l'Europa League, che ti consente di guardare la Champions, che é l'obiettivo di tutte le società. E poi il campionato, dove deve arrivare tra le prime quattro. E' più forte? Sì, perché Spalletti ha iniziato il lavoro da luglio, può formare il gruppo, lo scorso anno ha preso una squadra in corsa, non sua, e ha fatto fatica. Quest'anno ha giocatori che gli vanno meglio, si è rinforzata la rosa. Nico Gonzalez può diventare determinante".