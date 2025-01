Continua la crisi della Fiorentina: 1-1 contro il Torino in dieci per un’ora

Continua il momento negativo della Fiorentina che non va oltre l'1-1 in casa contro il Torino

Continua il momento negativo della Fiorentina che non va oltre l'1-1 in casa contro il Torino. Due punti nelle ultime sei per la compagine viola, che passa in vantaggio sul finire del primo tempo grazie al gol di Kean.

Il Torino, in dieci dal 33' per il doppio giallo a Dembele, ha il merito di non uscire dalla partita e di trovare l'1-1 al 70' con Gineitis, bravo ad anticipare Adli in un disimpegno errato della Fiorentina per bucare De Gea.