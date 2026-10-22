La Lega Calcio Serie A continua, a cura della divisione Media, Broadcast & Digital Operations, nel percorso di innovazione tecnologica a supporto dello spettacolo sportivo, con l'introduzione, a partire dalla corrente stagione sportiva 2026/2027, di due importanti implementazioni destinate a migliorare ulteriormente la qualità della produzione audiovisiva del Campionato di Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa, in linea con i più elevati standard produttivi internazionali: il nuovo formato di produzione HDR (High Dynamic Range) e il sistema EVS XtraMotion 3.0 applicato ai replay di tutte le gare.

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L’adozione dell’HDR rappresenta un importante passo avanti per l’evoluzione del prodotto televisivo, garantendo immagini ancora più qualitative e coinvolgenti, grazie a un ampliamento dinamico della gamma dei colori di ripresa con una resa cromatica fedele e alla capacità di valorizzare i dettagli dell’inquadratura, al fine di elevare sensibilmente la qualità percepita dal pubblico, preservando nel contempo l’efficienza dei processi produttivi e distributivi del prodotto Serie A.

L’introduzione del sistema EVS XtraMotion 3.0, integrato nativamente nei workflow di produzione, importa una soluzione hardware e software, basata su AI, che consente di generare in maniera flessibile replay evoluti partendo dal segnale delle telecamere tradizionali su un numero maggiore di inquadrature delle azioni di gioco. Il sistema è in grado di realizzare in pochi secondi sequenze in ‘Super Slow Motion’, applicare effetti cinematografici e processi avanzati di riduzione del ‘motion blur’, migliorando sensibilmente definizione e fluidità delle immagini e valorizzando i momenti più significativi della gara, con un incremento delle possibilità editoriali e creative del team di ripresa.

L'utilizzo combinato di tali tecnologie avanzate, HDR e XtraMotion, consente di far risaltare le azioni tecniche più complesse insieme alle emozioni vissute sul terreno di gioco, offrendo ai tifosi immagini di sempre maggiore impatto visivo ed immersive.

Le parole di Luigi De Siervo

Questo il commento di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A:

"L’introduzione dell'HDR ed EVS XtraMotion 3.0 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica che abbiamo intrapreso nel nostro centro iliad IBC di Lissone. La qualità audiovisiva è una priorità assoluta della nostra strategia: grazie a queste nuove implementazioni e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, disponiamo oggi di strumenti sempre più evoluti per rendere il racconto delle partite ancora più spettacolare, restituendo ai telespettatori immagini uniche di straordinaria definizione e una rappresentazione del gioco che consente di apprezzare ogni dettaglio e sfumatura. L'obiettivo è continuare a innalzare gli standard qualitativi della produzione, offrendo ai milioni di appassionati della Serie A in tutto il mondo un’esperienza di visione sempre più coinvolgente e immersiva, all’altezza dei più grandi eventi sportivi internazionali".