VIDEO / Spalletti: "Ogni tanto ho bisogno di essere nervoso. Devo avere..."

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Il programma dell'undicesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Fiorentina e Juventus. Vanoli concede una chance dal 1' al portoghese Goncalves e all'ivoriano Oulai, Spalletti risponde con Kolo Muani e Woltemade, parte dalla panchina Alajbegovic.

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Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, McKennie, Boga; Woltemade.