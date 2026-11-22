Il programma della dodicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i neroverdi di D'Aversa e i rossoblu di De Rossi
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Il programma della dodicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Sassuolo e Genoa. Prima volta sulla panchina neroverde per D'Aversa, che conferma Sebastiano Esposito al centro dell'attacco con Berardi e Laurienté ai suoi lati. De Rossi si affida al solito Osmajic.
Sassuolo (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Thirstvedt, Matic, Obrador; Berardi, S. Esposito, Laurienté.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Amorim, Traore, Ellertsson; Messias, Baldanzi; Osmajic.
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