Le scelte dei due allenatori per il posticipo della domenica in Serie A in programma al Bluenergy Stadium di Udine

Daniele Vitiello
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Sarà il Milan di Ruben Amorim a chiudere la domenica di Serie A. I rossoneri sono impegnati stasera in casa dell'Udinese, con non poche defezioni. Mancano infatti Rabiot, Moreira e Gila. Torna invece a disposizione Goncalo Ramos, che aveva saltato la trasferta di Europa League con il Bournemouth.

AMORIM EUROPA LEAGUE
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Il tecnico rossonero sorprende tutti però, con Diawara schierato quarto di difesa a sinistra. Una mossa che permette di avanzare Bartesaghi a centrocampo. In ottica fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. Allenatore: Runjaic.

amorim

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. Allenatore: Amorim.

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