Il programma della nona giornata di Serie A si chiude con la sfida tra i viola di Vanoli e i nerazzurri di Sarri
VIDEO / Sulle orme di Mastantuono: chi sono e dove andranno i 18enni più forti del pianeta
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Il programma della nona giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Vanoli conferma Mastantuono nel tridente con Pellegrino e Njie, mentre Sarri recupera Ederson a centrocampo.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Ederson, Gaetano; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
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