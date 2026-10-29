Il programma della nona giornata di Serie A si chiude con la sfida tra i viola di Vanoli e i nerazzurri di Sarri

Fabio Alampi
Franco Mastantuono

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Il programma della nona giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Vanoli conferma Mastantuono nel tridente con Pellegrino e Njie, mentre Sarri recupera Ederson a centrocampo.

sarri
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Fiorentina (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Ederson, Gaetano; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

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