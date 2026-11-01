Partita importante in ottica salvezza quella tra Lecce e Genoa: salentini in crisi (3 punti nelle ultime 5), genoani in crescita con 3 vittorie nelle ultime 4
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Alle 18 scendono in campo Lecce e Genoa al Via del Mare.
Una partita molto importante in ottica salvezza, con i salentini che sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate mentre il Genoa, a 10 punti, uno in più degli avversari, ha vinto tre delle ultime quattro.
Ecco le scelte di formazione di Di Francesco e De Rossi per Lecce-Genoa.
Lecce: Falcone ©, Siebert, Štulić, N’Dri, Maleh, Veiga, Gallo, Gorter, Tiago Gabriel, Ngom, Monteiro.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Fatah, Fofana, Gandelman, Jean, Esteban, Scott, Kaba. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Genoa: Bijlow, Østigård, Messias, Osmajić, Vasquez ©, Traorè, Marcandalli, Frendrup, Wiafe, Ellertsson, El Shaarawy.
A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Ehizibue, Amorim, Baldanzi, Vitinha, Meichtry, Klisys, Drameh, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Sow. Allenatore: Daniele De Rossi
Arbitro: Matteo Marchetti della sez. di Ostia Lido
Assistenti: Khaled Bahri della sez. di Sassari – Dario Cecconi della sez. di Empoli
IV Ufficiale: Ermanno Feliciani della sez. di Teramo
VAR: Lorenzo Maggioni della sez. di Lecco
AVAR: Daniele Rutella della sez. di Enna
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