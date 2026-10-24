Dopo la sconfitta di Monza, il Cagliari di Pisacane va alla ricerca dei tre punti ospitando il Bologna, reduce dalla sconfitta contro l'Inter
GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo la sconfitta di Monza, il Cagliari di Pisacane va alla ricerca dei tre punti ospitando il Bologna, reduce dalla sconfitta contro l'Inter. Ecco le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Massolin; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Radunovic, Sherri, Aurelio, Kofler, Mina, Sugawara, Gagliardini, Liteta, Massolin, Sulev, Ciervo, Fadera, Carlos, Sugamele.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino. A disposizione: Happonen, Pessina, Alhassane, De Silvestri, Heggem, Helland, Vitik, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Dovbyk, Enem, Mbangula.
© RIPRODUZIONE RISERVATA