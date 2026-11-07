Dopo quattro sconfitte consecutive, il Cagliari di Pisacane sfida in casa il Frosinone, vera rivelazione di questo inizio
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Dopo quattro sconfitte consecutive, il Cagliari di Pisacane sfida in casa il Frosinone, vera rivelazione di questo inizio di campionato. Queste le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Kofler, Grandu; Romano, Adopo, Deiola; Trepy, Maldini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Sugamele, Prettenhoffer, Massolin.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cicchella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. Allenatore: Massimiliano Alvini. A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Masini, Fayed, Bobcek, Tchato.
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