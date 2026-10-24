Dopo la grandissima vittoria in Champions League contro il Manchester United, il Como di Fabregas ospita al Sinigaglia il Sassuolo
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Dopo la grandissima vittoria in Champions League contro il Manchester United, il Como di Fabregas ospita al Sinigaglia il Sassuolo di Aquilani. Ecco le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kambwala, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Da Cunha, Caqueret, Baturina; Douvikas. A disposizione: Addai, Dossena, Goldaniga, Lahdo, Milla, Nico Paz, Ramon, Robert Sánchez, Smolcic, Valle, Vigorito. Allenatore: Cesc Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador, Adzic, Matic, Bakola, Berardi, Bowie, Dominguez. A disposizione: Cinquegrano, Doig, Sebastiano Esposito, Ghion, Lauriente, Lipani, Muric, Odenthal, Pierini, Satalino, Skjellerup, Sulemana, Thorstvedt, Volpato, Walukiewicz. Allenatore: Alberto Aquilani.
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