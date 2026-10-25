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Tra i nodi da sciogliere in casa Inter c'è anche quello relativo al rinnovo di Federico Dimarco. Le trattative non sono ancora entrate concretamente nel vivo, ma qualche sondaggio tra le parti c'è stato.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Federico Dimarco e l’esercizio del dubbio. Quello sul presente, visto che alle spalle irrompe Carlos Augusto e oggi è in ballottaggio per una sudata maglia contro la Fiorentina. E quello sul domani, perché nei prossimi mesi non correrà solo sulla fascia: giocherà tutta un’altra partita sul prossimo contratto, e non sarà poi così scontata. Il ragazzo svezzato a pane e interismo ha cambiato agente in estate anche per questo obiettivo: dalla Roc Nation della superstar planetaria Jay Z al navigato spagnolo Arturo Canales, l’uomo che siederà al tavolo delle trattative con l’idea di strappare un prolungamento a cifre superiori a oggi. Sarebbe l’ultimo della vita per restare nerazzurro a vita. L’agente vorrebbe collocarlo immediatamente sotto all’inarrivabile Lautaro, il più pagato della compagnia a quota 9 milioni, ma in viale della Liberazione hanno un altro pensiero".

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"Al netto di tutto, la scadenza dell’attuale intesa sarà stiracchiata in maniera unilaterale dall’Inter, si salterà dal 2027 al 2028 grazie a una clausola in mano alla società: c’è tempo fino a maggio per esercitarla via Pec, ma i dirigenti interisti lo faranno già adesso, prima della fine dell’anno. La pratica partirà indipendentemente dal momento vissuto da Dimarco, lontano dalle solite vette, ma strategico per Chivu e la società. Eppure, nella stanza c’è un elefante già abbastanza ingombrante e lo stesso mancino l’ha indicato con il dito: al Galà del Calcio non si è morso la lingua, si è lamentato pubblicamente di non essere ancora stato convocato in sede. Veniva dalla migliore stagione della carriera, 7 gol e 18 assist in A, mentre ora tra infortunio e concorrenza interna l’esterno azzurro procede a singhiozzo".

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"Sopravvive, comunque, un certo ottimismo sulla possibilità di proseguire insieme, un po’ per l’indiscutibile appartenenza di Federico, interista da generazioni, e un po’ perché non si vedono all’orizzonte altre squadre pronte a dare un maxi-stipendio a un laterale che a fine stagione inizierà a guardare i 30 anni. Con la clausola esercitata dalla società, Dimarco guadagnerà comunque 5,2 milioni e in viale della Liberazione aprono per ritoccare la cifra verso l’alto, senza però spingersi oltre certe colonne d’Ercole: giusto dare un meritato riconoscimento ad anni di onoratissimo servizio, ma per Oaktree il costo squadra va pur sempre tenuto a bada. Tradotto: difficile arrivare ai 7,5 milioni circa vagheggiati nei primi incontri esplorativi, anche perché qui non c’è il Decreto Crescita ad ammorbidire i conti. Il rinnovo di Marcus Thuram, anche lui in scadenza nel 2028, è ad esempio assai più facile di quello dell’azzurro grazie al caro vecchio assist fiscale", spiega il quotidiano.