La 7a giornata di Serie A, che vedrà domani pomeriggio l'Inter impegnata a Bologna, si apre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo
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La 7a giornata di Serie A, che vedrà domani pomeriggio l'Inter impegnata a Bologna, si apre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Terzic, Amey, Calvani, Fayed, Cichella, El Azzouzi, Zerbin, Fini, Bobcek.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani. A disposizione: Turati, Satalino, Ghion, Bowie, Thorstvedt, Skjellerup, Van der Brempt, Dominguez, Walukiewicz, Boloca,, Volpato, Obrador, Lipani, Sulemana, Pierini
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