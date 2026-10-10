Dopo la lunga sosta per le Nazionali, torna (finalmente) la Serie A. Il primo match è quello delle 15 tra Genoa e Fiorentina

Marco Macca
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Dopo la lunga sosta per le Nazionali, torna (finalmente) la Serie A. Il primo match è quello delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali:

daniele de rossi (1)
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Genoa (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias; Osmajic. De Rossi.

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Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Oulai, Gnonto; Beto. All. Vanoli.

de rossi genoa napoli

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