La sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan apre le porte alla Lazio di Gattuso del primato solitario

Marco Macca
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La sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan apre le porte alla Lazio di Gattuso del primato solitario. Da superare all'Olimpico c'è l'ostacolo Cagliari. Queste le formazioni ufficiali:

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

pisacane cagliari
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CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini, N'Zola. All. Pisacane.

gattuso

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