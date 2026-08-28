Dopo l'esordio vincente alla prima di campionato contro il Torino, il nuovo Milan di Amorim inaugura la sua stagione a San Siro contro il neo promosso Venezia

Marco Macca

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Dopo l'esordio vincente alla prima di campionato contro il Torino, il nuovo Milan di Amorim inaugura la sua stagione a San Siro contro il neo promosso Venezia. Ecco le formazioni ufficiali:

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MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.

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