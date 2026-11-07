La Roma di Gian Piero Gasperini affronta in campionato il Sassuolo dell'ex romanista Aquilani, in grave crisi di risultati

Marco Macca
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Dopo la cocente rimonta subita in Champions League all'Old Trafford contro il Manchester United, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta in campionato il Sassuolo dell'ex romanista Aquilani, in grave crisi di risultati. Queste le formazioni ufficiali:

gasperini
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ROMA (3-4-2-1): Vásquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.

aquilani
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SASSUOLO (3-5-2): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Esposito. All. Aquilani.

gasperini champions roma

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