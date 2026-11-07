Alle 15, allo stadio Grande Torino, il Torino di Abate ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco
INTER-COMO LA PARTITA GIUSTA PER MANDARE UN SEGNALE. FABREGAS VINCE SEMPRE, CHIVU NON VINCE MAI
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Alle 15, allo stadio Grande Torino, il Torino di Abate ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco. Entrambe le squadre cercano il ritorno alla vittoria dopo le sconfitte contro Frosinone e Genoa. Ecco le formazioni ufficiali:
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Santos Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Kulenovic, Simeone. All. Abate.
LECCE (4-3-3): Falcone, Dembele, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Ngom, Maleh, Veiga, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.
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