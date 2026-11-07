Alle 15, allo stadio Grande Torino, il Torino di Abate ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco

Marco Macca
Fabregas Chivu

INTER-COMO LA PARTITA GIUSTA PER MANDARE UN SEGNALE. FABREGAS VINCE SEMPRE, CHIVU NON VINCE MAI

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alle 15, allo stadio Grande Torino, il Torino di Abate ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco. Entrambe le squadre cercano il ritorno alla vittoria dopo le sconfitte contro Frosinone e Genoa. Ecco le formazioni ufficiali:

FC Internazionale U19 v AC Milan U19 - Primavera 1
Getty Images

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Santos Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Kulenovic, Simeone. All. Abate.

abate (2)
Getty

LECCE (4-3-3): Falcone, Dembele, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Ngom, Maleh, Veiga, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.

abate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti