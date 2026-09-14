la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio in Champions League contro il Fenerbahce, fa visita al Torino. Ecco le formazioni ufficiali

Marco Macca
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Dopo tre vittorie nelle prime tre partite di campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio in Champions League contro il Fenerbahce, fa visita al Torino di Ignazio Abate. Ecco le formazioni ufficiali:

abate (2)
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Torino (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. All. Abate. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, R. Rodriguez, Kulenovic, Braganca, Ismajili, Cacciamani, Zapata.

gasperini (2)
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abate

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Pisilli, Cristante, Molina; Dybala, Soulè; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Koné, Wesley, Mora, Ghilardi.

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