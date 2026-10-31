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In attesa di Milan-Inter e Lazio-Cagliari, la Roma di Gian Piero Gasperini prova a rosicchiare qualche punto sulle capoliste facendo visita a un'Udinese reduce da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette. Le formazioni ufficiali:

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Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

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Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini.