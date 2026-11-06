Il Venezia di Nicola, dopo le sconfitte contro Inter e Como, ospita al Penzo la nuova Udinese di Paolo Zanetti
INTER-COMO LA PARTITA GIUSTA PER MANDARE UN SEGNALE. FABREGAS VINCE SEMPRE, CHIVU NON VINCE MAI
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Il Venezia di Nicola, dopo le sconfitte contro Inter e Como, ospita al Penzo la nuova Udinese di Paolo Zanetti, appena subentrato a Runjaic, nella partita che apre l'11a giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della gara:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Busio, Rrhamani, Fanne, Correia, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Duncan, Lisman, Fernandez.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Zanetti. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Bayo, Arizala, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.
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