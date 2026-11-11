Negli studi di QSVS si commentano le dichiarazioni di ieri di Andrea Butti, Head of Competition della Serie A, in merito alla composizione dei calendari della competizione. Ecco la discussione tra Massimo Zampini, Franco Ordine e Roberto Scarpini.

Zampini: "Ci sono alcuni juventini maliziosi, non io, che notano che dopo il giovedì si riposa e poco e alla Juve dopo i turni di coppe sono capitate Atalanta, Fiorentina fuori casa e Lazio. L'anno scorso a febbraio nei playoff capitano Como, Inter e Roma dopo il Galatasaray. Ma questa cosa non mi appartiene particolarmente".

Scarpini: "Il calendario è fatto dall'algoritmo: a che ora si gioca una partita e quando lo decidono le tv".

Ordine: "Lui dice un'altra cosa, dice che se tu giochi prima della coppa Inter-Lecce e poi fai Inter-Real e poi fai Inter-Genoa è diverso se tu giochi Juve-Genoa, poi fai la Champions e Juve-Inter".

Scarpini: "E guarda un po' che noi abbiamo fatto derby, Feyenoord e Como. Guarda un po'. E allora?".