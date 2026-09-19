Alle 15 l'Udinese ospita al Bluenergy Stadium il Cagliari per la 5ᵃ giornata di Serie A: le formazioni ufficiali della sfida
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Alle 15 l'Udinese ospita al Bluenergy Stadium il Cagliari per la 5ᵃ giornata di Serie A. I bianconeri cercano il riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro e Runjaic getta nella mischia dall'inizio Zaniolo, recuperato dall'infortunio.
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Getty ImagesNel Cagliari, invece, confermato dall'inizio Romano a centrocampo e Daniel Maldini sulla trequarti alle spalle di Mendy, unico riferimento offensivo.
FANTACALCIO FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CAGLIARIUDINESE (3-4-2-1)— Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
CAGLIARI (4-3-2-1)— Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.
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