Alle 15 l'Udinese ospita al Bluenergy Stadium il Cagliari per la 5ᵃ giornata di Serie A: le formazioni ufficiali della sfida

Matteo Pifferi
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Alle 15 l'Udinese ospita al Bluenergy Stadium il Cagliari per la 5ᵃ giornata di Serie A. I bianconeri cercano il riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro e Runjaic getta nella mischia dall'inizio Zaniolo, recuperato dall'infortunio.

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nicolò zaniolo

Getty ImagesNel Cagliari, invece, confermato dall'inizio Romano a centrocampo e Daniel Maldini sulla trequarti alle spalle di Mendy, unico riferimento offensivo.

FANTACALCIO FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-4-2-1)— Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

CAGLIARI (4-3-2-1)— Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

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