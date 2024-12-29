Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Torino, match valido per la 18° giornata di Serie A
Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Torino, match valido per la 18° giornata di Serie A.
Le scelte di Runjaic e Vanoli.
UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.
TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Coco, Maripan, Vojvoda; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Karamoh. All. Vanoli.
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