Dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma di sabato scorso, l'Atalanta di Maurizio Sarri ospita a Bergamo il Cagliari

Marco Macca
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Dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma di sabato scorso, l'Atalanta di Maurizio Sarri ospita a Bergamo il Cagliari di Pisacane nel posticipo di questo sabato della quarta giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:

sarri lazio
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ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.

pisacane
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CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Maldini, Adopo; Mendy. Allenatore: Pisacane.

sarri

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