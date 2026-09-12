VIDEO / Fantacalcio, i difensori e i centrocampisti che calciano di più in porta

Partita delicata per il Genoa che alle 15 a Marassi affronta il Frosinone nel match valido per la quarta giornata di Serie A. La squadra di De Rossi è attualmente ultima in classifica a 0 punti, avendo racimolato tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato.

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Ottimo inizio, invece, per il Frosinone di Alvini che, dopo la sconfitta all'esordio con la Juve, ha vinto sia a Firenze (3-0) sia contro il Venezia nello scorso turno di campionato.

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Frosinone: le scelte di Daniele De Rossi e Massimiliano Alvini.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-FROSINONE

(3-5-2) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo.

FROSINONE (4-2-3-1) - Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.