Al Ferraris si affrontano Genoa e Milan, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A

Gianni Pampinella
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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4
Getty

Al Ferraris si affrontano Genoa e Milan, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. I padroni di casa attraversano un grande momento di forma, arrivano infatti da tre vittorie consecutive (Venezia, Juventus e Lecce). Dall'altro lato la squadra di Amorim è reduce dalla brutta sconfitta in Europa League contro il Ferencváros e deve fare i conti con alcune defezioni (Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori, Pavlovic).

De Rossi

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Messias, Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi

amorim

A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim

A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Vladimirov, Terracciano, Camarda.

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