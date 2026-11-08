Al Ferraris si affrontano Genoa e Milan, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A
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Al Ferraris si affrontano Genoa e Milan, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. I padroni di casa attraversano un grande momento di forma, arrivano infatti da tre vittorie consecutive (Venezia, Juventus e Lecce). Dall'altro lato la squadra di Amorim è reduce dalla brutta sconfitta in Europa League contro il Ferencváros e deve fare i conti con alcune defezioni (Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori, Pavlovic).
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Messias, Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi
A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow.
MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim
A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Vladimirov, Terracciano, Camarda.
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