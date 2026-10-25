Atalanta che resta undicesima con 10 punti mentre il Frosinone è sesto a quota 14. Il Genoa sale a 7 dopo la vittoria sul Venezia
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8 gol e un punto a testa: Atalanta-Frosinone finisce 4-4 mentre il Genoa batte il Venezia 1-0 e conquista tre punti importanti in ottica salvezza.
L'Atalanta va sotto dopo neanche un minuto con il gol di Schmid, al quarto d'ora pareggia con Krstovic ma Schmid al 17' riporta avanti il Frosinone. Il primo tempo, però, si chiude con l'Atalanta avanti 3-2 grazie al rigore di Ederson e al secondo gol di Krstovic.
In avvio di ripresa ci pensa Calò a firmare il 3-3 al 48' ma 5' l'Atalanta torna avanti con Elmas. Il gol del definitivo 4-4 arriva a 8' dalla fine con Terzic. Atalanta che resta undicesima con 10 punti mentre il Frosinone è sesto a quota 14.
Seconda vittoria nelle ultime tre per il Genoa di De Rossi che batte 1-0 il Venezia: decide il gol dell'ex Ellertsson nel primo tempo. Genoa che aggancia il Monza a 7 punti mentre il Venezia resta ultimo a quota 3.
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