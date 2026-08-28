Dopo la vittoria all'esordio in trasferta contro il Torino, il Milan di Ruben Amorim vince anche la prima partita a San Siro della stagione
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Dopo la vittoria all'esordio in trasferta contro il Torino, il Milan di Ruben Amorim vince anche la prima partita a San Siro della stagione, battendo 2-0 al Meazza il Venezia di Stroppa, neo promosso in Serie A.
In seguito a un primo tempo caratterizzato da tante occasioni sprecate, i rossoneri vanno in vantaggio dopo quasi 70' di gioco grazie alla prima rete milanista di Gonçalo Ramos, acquistato in estate dal PSG per più di 70 milioni di euro. Nel finale di partita, dopo aver rischiato anche qualcosa, la squadra di Amorim chiude i conti su una sfortunata autorete di Halhal.
Con questa vittoria, il Milan va a punteggio pieno a 6 punti, mentre il Venezia resta fermo al palo.
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