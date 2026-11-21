Il Napoli di Massimiliano Allegri torna alla vittoria, battendo in una partita sofferta il Torino di Ignazio Abate
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Il Napoli di Massimiliano Allegri torna alla vittoria, battendo in una partita sofferta il Torino di Ignazio Abate e mettendo maggiormente al sicuro la posizione dell'allenatore livornese.
Dopo un primo tempo combattuto e tosto, gli azzurri spaccano la partita nella ripresa soprattutto per merito di Lang, che prima impegna Perri e poi serve a McTominay l'assist per il gol decisivo del centrocampista scozzese, abile a battere il portiere avversario con un destro all'angolino.
A nulla vale l'assedio finale del Toro che, anzi, nell'ultima azione della partita rischia anche di subire il secondo gol proprio con Lang lanciato a rete, sul cui tiro però è bravo Perri a evitare il 2-0. Con questa vittoria, il Napoli va momentaneamente all'ottavo posto in classifica a quota 15 punti.
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