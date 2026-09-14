L'Inter ha preso due gol nei primi 16' di partita contro l'Udinese: non capitava dal derby del 2020 con la doppietta di Ibrahimovic
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Inizio di partita shock per l'Inter che si ritrova sotto di due gol dopo 16' contro l'Udinese. Prima la rete di Abankwah al 9' su cross di Gomez, poi il raddoppio di Ekkelenkamp su assist di Davis ma complice una difesa totalmente immobile.
Un inizio di match in salita per i nerazzurri che non subivano due gol nei primi 16' da oltre sei anni. Ecco il dato di Opta: "L'Inter ha subito due gol nei primi 16 minuti di una partita di Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020: doppietta di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Sbandata".
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