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Sarà Simone Sozza a dirigere Inter-Napoli, match valido per la terza giornata di Serie A. Sozza, della sezione di Seregno, sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Giovanni Baccini mentre il quarto uomo è Daniele Doveri.

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Al VAR c'è Aleandro Di Paolo, l'AVAR invece è Federico Dionisi. Juventus-Milan, altro big-match di giornata, è stato invece affidata a Maurizio Mariani con Michael Fabbri al VAR.

Sozza ha già arbitrato una volta Inter-Napoli, match vinto 1-0 dai nerazzurri a gennaio 2023 con gol di Dzeko. Ecco la designazione completa di Inter-Napoli, match in programma sabato 5 settembre alle ore 18 a San Siro.

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NTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA

PERETTI – BACCINI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI